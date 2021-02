Pokud vláda včas neřízne do průmyslu, vyjde nás to draho, varují ekonomové

„Čím dřív se zavře, tím na kratší dobu to bude. Čím déle se bude čekat, tím potom bude zavřeno déle,“ napsal Novinkám ekonom z think-tanku IDEA při CERGE-EI Filip Pertold.

Bartoň pro srovnání uvedl příklad týdenního, téměř kompletního zamrazení. „Jednotýdenní zpoždění dodávek by většina obchodních partnerů v průmyslu pochopila. Dokonce i těch zahraničních, takže bychom nepřišli o ‚naši exportní pozici‘, před jejíž ztrátou varují zástupci průmyslu,“ domnívá se.

„Velkým odběratelem průmyslu je opět průmysl. Při téměř kompletním zámrazu by chybějící produkce neměla daný týden komu chybět. Šípková Růženka by po procitnutí mohla pokračovat v započatém pohybu,“ dodal.

Částečné uzávěry oproti tomu podle něj dokážou napáchat větší škody. „Tržní síť dodavatelů a odběratelů je velice složitý mechanismus. Když z něj vyjmeme jednu část, nikdy nedokážeme centrálně odhadnout, kde bude produkce vypnuté části chybět. Protože ostatní části by se snažily fungovat normálně – a nemohly by,“ zdůraznil.

Otázkou zůstává, jestli by některé provozy měly mít výjimku. „Zavřít by se mělo alespoň v té míře jako na jaře. Pan premiér ostatně má rétoriku, že to bude ‚jako na jaře‘,“ navrhuje Pertold.