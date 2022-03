Platba za plyn rubly: Putin nechal Evropě možnost využít alibistické řešení

Platbu za plyn v rublech zejména přední evropské státy okamžitě kritizovaly. Země jako Německo, Francie či Rakousko hovořily o vydírání. „Ve smlouvách je, že se platí v eurech. Ruskému prezidentovi jsem řekl, že to tak má zůstat a zůstane,” uvedl například německý kancléř Olaf Scholz.

Nakupování rublů by zvýšilo poptávku po ruské meně a cena rublu by tak šla nahoru. Systém je ale nastaven tak, aby zahraniční odběratelé sami nakupovat nemuseli a platili dál v eurech.

Dekret, který ve čtvrtek podepsal ruský prezident Vladimir Putin, stanoví mechanismus, podle kterého by si zahraniční firmy u Gazprombanky musely otevřít dva účty. Na devizový by posílaly platbu v eurech, za kterou by banka sama nakoupila rubly a uložila je na druhý účet. Teprve z něj by se uskutečnila platba za plyn společnosti Gazprom.

Alibistické řešení

O takovém systému pro Právo hovořil hlavní ekonom společnosti Natland Petr Bartoň, a to ještě před tím, než Putin oznámil podpis dekretu.

„Pokud se má vlk nažrat a zajíc z ruského seriálu 'Jen počkej zajíci' má zůstat celý, nabízí se alibistické řešení: EU nebude muset shánět rubly na otevřeném trhu, aby si za ně nakoupila ropu. Do Gazprombanky přijdou eura podle původních dohod. Gazprombanka je u vchodu promění na rubly dodané ruskou centrální bankou podle kurzu, který bude centrální banka chtít, aby vytvořila dojem, že kurz rublu sankcemi netrpí,” popsal Bartoň.

„Evropa bude dál platit dle starých kontraktů a Putin bude moci tvrdit, že on přijímá platby v rublech, jak si vymínil, a že tedy 'vyhrál',” doplnil ekonom.

Ze strany „nikoliv přátelských” států by se tak daleko více jednalo o politický ústupek, protože by samy na trhu rubly kupovat nemusely. Otázkou nyní je, zda poté, co například země G7 jednohlasně a kategoricky platbu rubly vyloučily, některý ze západních odběratelů přece jen nezmění názor.

Gazprombanka by se vyhnula sankcím

Gazprombanka v tuto chvíli nečelí žádným sankcím a ani není odříznuta od bankovního systému SWIFT (na rozdíl státem kontrolované VTB). Tímto krokem by si tedy Rusko zajistilo, že se tak nestane ani v budoucnu. „Kreml tak možná postupuje v obavě, že se Gazprombank brzy také stane terčem sankcí v rámci širší snahy Evropské unie o úplné přerušení energetických vztahů s Ruskem,” uvedli k Putinově dekretu analytici společnosti Fitch Solutions.

„Na dosavadním způsobu placení se toho příliš nezmění, když budou odběratelské země dál platit účty ve své domácí měně a ruská banka bude tyto devizy směňovat za rubly,” uvedl podle DPA Ulrich Wortberg z firmy Landesbank Hessen-Thüringen.

Jedním z cílů dekretu je zpevnit rubl a zvýšit jeho význam. Podle analytika devizového trhu Ulricha Leuchtmanna ze společnosti Commerzbank by jednou z výhod pro Rusko mohlo být to, že by správu devizových prostředků z prodeje plynu místo ruské centrální banky podléhající sankcím převzala velká ruská komerční banka. "To by v konečném důsledku mohlo přispět k finanční stabilitě v Rusku," uvedl Leuchtmann.

Rusko si pomáhá i dalšími opatřeními. Centrální banka Ruské federace na konci února začala od všech vyvážejících společností požadovat, aby 80 procent svých příjmů v tvrdé měně směnila za rubly. Tím se začala vytvářet poptávka po ruské měně.