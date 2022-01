O nové lázeňské vouchery je zájem

Kromě členů svazu se do akce zapojila i některá partnerská zařízení zaměřená na wellness a na zahraniční klientelu. S nedostatkem cizinců se potýkají hlavně zařízení v západních Čechách a na Karlovarsku.

Projekt má pomoci podpořit návštěvnost poté, co na konci roku skončily státní čtyřtisícové vouchery pro občany. Slevu hradí zařízení ze svého, stát jim na ni nyní nepřispívá. Vouchery by měly být spotřebovány do konce března. „Pak věříme, že se možná nastartují opět ty státní a zdravotnické vouchery,“ dodal Bláha.