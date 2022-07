Německá vláda se dohodla na záchraně dovozce ruského plynu Uniper

Německo má snahu firmu Uniper zachránit. Uniper je největším dovozcem ruského zemního plynu do Německa, v posledních měsících se ale stal široce diskutovaným příkladem, jak se z velkého a stabilního podniku může snadno a rychle stát oběť ekonomické roztržky mezi Západem a Moskvou. Vztahy s Ruskem se vyhrotily po únorové invazi ruských vojsk na Ukrajinu.

Německá vláda může také Uniperu zečtyřnásobit úvěrovou linku přes státní banku. To by znamenalo, že Uniper by měl k dispozici záložní financování v objemu až osmi miliard eur (zhruba 196 miliard Kč) místo dosavadních dvou miliard. Zdroje Reuters se odvolávají na dokument ministerstva hospodářství, ke kterému se dostaly.