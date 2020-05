Na poště platí speciální pravidla. Někde chtějí i vlastní tužku

Omezení se týkají především 73 takzvaných hlavních pošt, které začnou fungovat ve standardním režimu až od 25. května. Do té doby mají otevírací dobu jen do 16 hodin. Z důvodu karantény zůstává zavřeno zhruba 40 poboček České pošty.

Některé pobočky České pošty také vyžadují, aby měl adresát při vyzvednutí balíku na poště na základě výzvy vhozené do schránky s sebou vlastní tužku. Podle zjištění Novinek je to případ pobočky v Lysé nad Labem. „Přišel jsem pro balíček a tužku jsem neměl. Tak jsem to prostě nepodepsal. Jestli tam pak paní sama udělala nějaký klikyhák, jak jsem jí navrhl, nevím,” popsal Novinkám jeden z místních obyvatel. Až při odchodu si všiml, že pošta má na dveřích požadavek na vlastní tužku napsaný.