Medová katastrofa. Včelaři dokonce musí své včely naopak krmit

Milan Špaček, jednatel společnosti Medokomerc, která vykupuje medy od českých včelařů a dodává je do obchodů, označuje letošní snůšku medu jako velkou bídu. Podle něj byla dobrá první dva týdny v květnu a od té doby aktivitu včel negativně ovlivňovaly zima, vítr a déšť.

„Letošní rok bude z hlediska výnosu medu zřejmě nejhorší za posledních dvacet let. Částečně jsou medy květové a řep­kové, ale lesního je opět velice málo. Ve střední Evropě je situace podobná,“ řekl Špaček s tím, že jeho středočeská továrna prioritně stočí a nabalí český med pro obchodní sítě, aby ho měli lidé kde koupit.

Celkově to byl propadák, někdo nemá vůbec nic

„Jednak za to může střídání teplot a také záleží na tom, co zemědělci vysejí v blízkosti úlů a co kolem nich roste. Když kvetly lípy, bylo sice dost vláhy, ale chladno a nebylo moc nektaru,“ vysvětlil včelař Martin Weiss.