Když bude líp, mohl by se penzijní věk snížit, řekl Babiš

Pokud se Česku bude dařit, mohl by se důchodový věk případně ze 65 let snížit. Seniorům to v pátek na jejich konferenci v Praze řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Podle něj je v ČR „určitě potenciál” spíš pro pokles hranice než pro její navýšení. Experti v Česku i zahraničí přitom již delší dobu upozorňují, že kvůli stárnutí populace hrozí v budoucnu problémy financování důchodů, a řešení vidí spíše v pozdějším odchodu do penze.