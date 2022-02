Hotelům a restauracím vláda pomáhá málo, říká šéf asociace

Lidé už nebudou potřebovat do restaurace a hotelu covidové certifikáty. To je pro vás asi dobrá zpráva.

To určitě ano, pro nás je důležité, abychom mohli normálně volně podnikat a nemuseli ani požadovat žádné náhrady. Pokud dojde k tomuto rozvolnění, tak je to zpráva dobrá. Na druhou stranu stále ještě je tady problém se zahraničními turisty – a to doufáme, že se co nejdřív vyřeší. Už jsou to v podstatě dva roky, kdy nám vypadává téměř 50 procent cestovního ruchu.

Narážíte zřejmě na podmínky vstupu, testování…

Mluvím o existujících bariérách. To není jen otázka ČR, ale evropská a světová. Jsou pořád destinace, odkud sem lidé nelétají nebo nemohou létat. To nejsou jen věci, jež by mohla česká vláda ovlivnit.

Hotely provozují i wellness, bazény apod. Máte potvrzeno, že se zrušení certifikátů bude týkat i těch dalších služeb?

Ano, měly by to být všechny služby. Nejvyšší správní soud sice řešil jen ubytování a stravování, ale také zaznělo, že řeší i další podání. Považuji proto za správné, že se to uvolnění má týkat všech oborů, jak vláda avizovala.

Myslíte, že bude okamžitě po rozvolnění nával, anebo budou lidé ještě opatrnější?

V tuto chvíli asi těžko říct, jak se to bude vyvíjet. Každopádně lidé přivítají, že služby budou dostupné všem. Přírůstek hostů se čekat dá, tak jako jsme čelili dvoutřetinovému propadu zákazníků, když to opatření o prokazování očkování či prodělané nemoci vstoupilo v platnost.

Takový propad byl v hospodách?

Hotely i restaurace nám hlásily, že registrovaly propad mezi 50 a 70 procenty.

Vláda slibuje kompenzace za omezení v listopadu a prosinci. Pro zhruba 10 tisíc podnikatelů chce vyčlenit do tří miliard korun. Podmínkou má být propad tržeb o 50 procent proti roku 2019. Co tomu říkáte?

To, jak byly kompenzace představeny, tak to rozhodně nemůžeme vnímat jako dostatečné. Trochu to vypadá, že nějaká kompenzace proběhne, ale je snaha, aby byla co nejmenší.

A to ve světle toho, že některá opatření byla dokonce nezákonná, jak teď konstatoval soud. Budeme o tom s ministrem průmyslu (Jozefem) Síkelou ještě jednat.

Co chcete změnit?

Jsou tady už hotové programy (připravené minulou vládou ANO a ČSSD – pozn. red.). Mohou běžet ihned, parametry se mohou měnit. Když budeme tvořit něco nového, tak to zase prodlouží dobu čekání. Než se to celé dotvoří, než si podnikatelé zažádají a než jim přijdou peníze, tak bude červen.

Očekáváte, že podnikatelé budou žalovat stát o náhradu škody v reakci na verdikt soudu?