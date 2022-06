Gazpromu klesl vývoz plynu mimo bývalý Sovětský svaz o více než čtvrtinu

Gazprom v úterý kvůli sporu o platby zastavil dodávky plynu do Nizozemska. Od středy ze stejného důvodu surovinu nedodává dánské společnosti Orsted a do Německa britské firmě Shell Energy.

Mluvčí německého ministerstva hospodářství na dotaz ohledně rozhodnutí Gazpromu přerušit dodávky plynu společnosti Shell Energy uvedl, že dodávky plynu do Německa jsou zajištěny.

Dodávky ruského plynu do EU mírně klesly

Ruská firma už před více než týdnem přerušila dodávky plynu do Finska a v dubnu také do Polska a do Bulharska.