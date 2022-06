Expert: Pro domácnosti by mělo být v zimě plynu dost

Co by se stalo, kdyby byl tok plynu z Ruska úplně zastaven?

Podle mého názoru by bylo namístě přistoupit raději z hlediska opatrnosti k regulačním stupňům. Už v předstihu omezovat dodávky v první řadě odběratelům, kteří mají možnost přepnout na jiné palivo, tak aby zranitelní odběratelé jako domácnosti vydrželi o to déle. Kdyby došlo k přerušení dodávek, doporučil bych neváhat a přistoupit k regulačním stupňům.

Co by to znamenalo pro obyvatele?

Na ty by se dostalo z hlediska odpojování dodávek až nakonec. Topnou sezonu by měli vydržet. Naštěstí naplněnost evropských zásobníků už nyní odpovídá hodnotě, na kolik byly naplněny před minulou topnou sezonou. Domácnosti by tedy vydržely, pokud by byli průmysloví odběratelé odstřiženi včas.

Jsme výrazně průmyslová země, jak by se omezování dodávek plynu firmám dotklo ekonomiky a zprostředkovaně i lidí?

Domácnosti by byly postiženy nepřímo, protože stovky výrobních podniků by postupně musely uzavřít provoz. Následoval by kaskádovitý efekt, protože na výrobcích některých firem je závislá výroba dalších společností. To by vedlo i k zastavení továren, které na odběru zemního plynu nejsou bezprostředně závislé. Vedlo by to k usilovnému hledání náhrad, a to nezbytně za vyšší ceny. Další podniky by se ocitly v problémech prudce zvýšených nákladů a hrozila by jim nekonkurenceschopnost. Efekt by byl skutečně rozsáhlý.

Podle společnosti Wood Mackenzie by při zastavení dodávek došel v Evropě plyn už v lednu. Co potom?

Přišla by válečná ekonomika. Byly by zmobilizovány veškeré energetické zdroje, které je možné uvést do provozu.

Jak je vážná situace nyní?

Gazprom snížil dodávky do Německa přes Nord Stream 1 na 40 procent, také Slovensko má dostávat jen polovinu. Jde už o tak významné objemy snížení dodávky, že ji nelze jednoduše nahradit u jiných dodavatelů. Ti norští nyní procházejí stadiem údržby a oprav a kapacita jejich dodávek je snížena. Z hlediska dodávek zkapalněného LNG sice Německo pracuje na nových terminálech, ale to vůbec není případ, který by mohl nahradit výpadek přes Nord Stream 1.

Narychlo může být zorganizováno navýšení dodávek do terminálů v Belgii nebo Nizozemsku, ale pochybuji, že i v tomto případě by byla schopnost na výpadek ruského plynu tak rychle reagovat. Kromě toho na trhu s LNG je také problém, protože jeden z největších terminálů v USA Freeport zasáhl požár a až do září bude mimo provoz. Je tedy ohroženo i předpokládané navýšení exportu amerického LNG do Evropy.

Jak se to tedy dá řešit?

Snížení dodávek ruského plynu se dá řešit dvěma způsoby. Buď omezením vtláčení do podzemích zásobníků, a předpokládám, že to bohužel je alternativa, k níž bude muset jak Německo, tak Slovensko přistoupit, nebo čerpáním ze zásobníků.

Kdyby došlo k úplnému vypnutí dodávek, nezbylo by než místo vtláčení z podzemních zásobníků naopak čerpat. To by ale přerušilo přípravu na zimu.

Na Slovensku je naštěstí už hotový propojovací plynovod s Polskem, není ale ještě v provozu. Slováci už si také vyzkoušeli i dodávku z chorvatského přístavu na ostrově Krk. Malá zkušební dodávka se dostala i do Česka. Tam by také mohlo dojít k určitému navýšení dodávek, ale určitě ne v takových objemech, aby to vykompenzovalo razantní snížení dodávky ruského plynu.

Cena plynu po prudkém nárůstu v první polovině týdne na 146 eur za megawatthodinu včera během dne klesla až na 125 eur. Jak si to vysvětlujete?

Může jít o korekci počáteční paniky, kdy po prudkém skoku následuje zase pokles. Rozhodně to ale není návrat na předchozí hodnoty. V minulých týdnech ceny plynu klesaly a byly na úrovni 80 eur za megawatthodinu.