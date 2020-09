Dřívější zavíračka? Ty pozdní hodiny jsou stěžejní, lamentují pražští hospodští

„Budeme muset zavřít dříve, je to pro nás dost velký problém,” okomentoval nové opatření výčepní hospody U Dandů Václav Havlín, který tvrdí, že si k němu chodí lidé na pivo odpočinout nejen po práci, ale také od rodin.

Hospoda dříve zavírala ve 23 hodin. Tak malý posun zavíračky podle něj z hlediska rizik vůbec nic neřeší. „Je to špatné rozhodnutí. Co se bude dít dál? Do devíti, do osmi, do sedmi? Ti lidé se sejdou doma,“ dodal.

„Určitě to na nás bude mít vliv v rámci procenta tržeb. Ty dvě poslední hodiny jsou pro nás stěžejní, kdy se lidé ‚rozjedou‘, ale bohužel, musíme se s tím nějak poprat. Věřím, že se to zase všechno brzy vrátí zpátky do normálu,“ uvedl provozní restaurace Kravín Nikolas Szabo.

Problémové je podle něj také přijímání posledních objednávek a provoz kuchyně.

Stejně to vidí i manažer restaurace Bruxx Filip Hrůza. „Znamená to samozřejmě to, že budeme počítat s nižšími tržbami. Budeme mít méně hostů, standardně máme otevřeno do jedenácti nebo dvanácti hodin. Zkrátí se i provozní doba kuchyně, poslední objednávky budeme muset dělat dříve,“ sdělil Novinkám.

Provozovatelům restaurací a barů se nové nařízení nelíbí. Foto: Novinky

Asi nejvíce jsou bity podniky v centru Prahy, které vydělávaly především na turistech a nočním životě.

„Lidé nejsou na restaurace v centru Prahy zvyklí, nechtějí přijít. Chodí do restaurací, do kterých chodili do té doby, což je všude jinde než na Praze 1. Tak to zůstane, nemyslíme si, že se to změní. To znamená pro všechny, kteří tam mají restaurace, je situace stejná,“ řekl Novinkám Jan Šimice, majitel tří restaurací v centru metropole.

V jedné z nich, která je na Václavském náměstí, plánoval 1. října slavnostně otevřít nový koktejlový bar. I kvůli omezení otevírací doby od toho ale nakonec upustil.