Cukety jsou nejdražší za tři roky, květák a brokolice zmizely z akcí hypermarketů

Podobné jako se zeleninou to je s uzeninami a za vepřové maso platíme proti loňskému dubnu o pětinu víc. „Cena některých druhů potravin podléhá inflaci každý rok,“ sdělil Právu mluvčí prodejen Albert Jiří Mareček.

„Nejmarkantnější je u potravin zdražení právě zeleniny a ovoce, které lidé kupovali i kvůli posílení imunity. Ze zahraničí nebylo moc co dovážet, protože i tam byl problém,“ řekl Právu agrární analytik Petr Havel.

Otázka, zda bude zdražování pokračovat, nemá jednoznačnou odpověď. Co se týče zeleniny, u té by měly být podle zemědělského experta Havla nyní ceny na vrcholu. „Na trh se už dostává česká zelenina z letošní sklizně, z toho důvodu cena květáku, rajčat, ředkviček nebo cibule nějakou dobu neporoste,“ poznamenal.

U zeleniny i ovoce nyní čeká stagnaci, v některých případech i pokles. V dalších měsících bude záležet na tom, jak úrodu ovlivní hrozící sucho. „Pokud by úroda byla slabší a přetrvávaly by určité problémy s dovozem, pak by ceny mohly opět růst,“ dodal.