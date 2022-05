Čínští technologičtí giganti se nenápadně stahují z Ruska

Několik velkých čínských technologických společností, mezi nimiž je počítačový gigant Lenovo nebo výrobce telefonů Xiaomi, omezilo po začátku války na Ukrajině své dodávky do Ruska.

Na rozdíl od stovek západních firem to společnosti neoznamují veřejně, neboť se chtějí vyhnout jakýmkoliv zmínkám o válce. Peking se navíc staví proti západním sankcím uvaleným na Rusko.

Čínský export technologických produktů do Ruska v březnu oproti únoru prudce klesl. Dodávky notebooků se propadly o více než 40 procent, u mobilních telefonů téměř o dvě třetiny a vývoz telekomunikačních základnových stanic klesl dokonce o 98 procent, uvedl WSJ s odkazem na nejnovější obchodní data čínské vlády.

Potrestání by se pravděpodobně týkalo zastavení čipových dodávek. Velké americké čipové společnosti totiž tlačí na čínské odběratele, aby zajistili, že jejich polovodiče neskončí ve zboží třetích stran zasílaném do Ruska, což by bylo v rozporu se sankcemi, uvádí zdroje WSJ obeznámené se situací.