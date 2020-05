Bazény jsou díky chloru bezpečné, stejně však zřejmě otevřou až v červnu

„Koupaliště se otevřou pravděpodobně v červnu, bude však záležet na vývoji epidemiologické situace. Chlorovaná voda by měla šíření viru zabránit,“ uvedl na dotaz Práva mluvčí ministerstva zdravotnictví Martin Novotný.

Provozovatelé by rádi měli jasno. „Pro přípravu areálu potřebujeme čtrnáctidenní lhůtu. A to především proto, abychom mohli veškeré bazény ohřát na požadovanou teplotu vody. Je nutné opět nastartovat veškerý turniketový, pokladní, gastro systém a pokladny,“ řekl Právu ředitel plaveckého areálu v Praze-Podolí Jan Bezděk. Před letní sezonou se také obvykle hledají posily do řad plavčíků z řad brigádníků.