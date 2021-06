Zmrazit platy? Justice se bouří

Věc musí být projednána se zástupci justice, a pokud se tak nestane, nebude to Ústavní soud tolerovat. Právě tato situace nastala.

„Ten zejména upozornil na skutečnost, že věc musí být projednána se zástupci justice, a pokud se tak nestane, nebude to tolerovat. A právě tato situace nastala,“ sdělila Právu Benešová s tím, že její ministerstvo se v připomínkovém řízení k zákonu postaví neutrálně.

Pokud by podle něj návrh prošel, očekává, že se soudci budou o ušlou výplatu soudit. „Nemám z toho radost a nebylo by to nic pěkného, kdyby se soudci museli se státem soudit o peníze,“ podotkl.