Změna. Lidé po covidu se budou moci hlásit k očkování hned po izolaci

„Zejména s ohledem na výskyt mutací jsme aktuální omezení u očkování osob, které covid-19 prodělaly, s odborným týmem na ministerstvu přehodnotili. Dostupné vakcíny jsou účinné i proti mutacím a my chceme, aby tito lidé byli ještě více chráněni,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).

„Lidé by neměli spoléhat pouze na protilátky, které získali proděláním onemocnění, a měli by se nechat očkovat. Vakcíny proti covidu-19 jsou velmi efektivní, neboť zajišťují téměř 100procentní ochranu, a to minimálně v řádu měsíců,“ dodala hlavní hygienička Pavla Svrčinová.