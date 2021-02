Žena, která jako první v Česku dostala lék bamlanivimab: Větší strach o život jsem nezažila

„Cítím se pořád unaveně, ale líp se mi dýchá. Předtím jsem měla pocit, jako bych měla cihlu na hrudi. Nevím, jestli je to tím lékem, ale je to teď lepší, i když dýchání je stále náročné. Cítím menší úlevu, ale asi je brzo na nějaké závěry,“ řekla Novinkám Naihaiplová den po podání bamlanivimabu.

Lék, který může zabránit těžkému průběhu onemocnění, jí tak může zachránit i život. „Je to taková berlička, o kterou se můžeme opřít. Věřím, že se lidé nemají čeho bát a nám s oslabenou imunitou to pomůže,“ dodala.

Covid byl u mladé ženy potvrzen v úterý, už ve středu se přitom její zdravotní stav zhoršil natolik, že si musela zavolat sanitku. „Převezli mě na infekční. Za normálních okolností by mě asi hospitalizovali, ale nyní jsou zaplněné kapacity lůžek, tak mě poslali domů,“ popsala.

Ve čtvrtek ráno se jí pak ozvali z Thomayerovy nemocnice s tím, že jí může být podán bamlanivimab, jehož první dávky dorazily do Česka ten den. O tom, že takový lék na covid existuje, přitom doposud Naihaiplová nevěděla.

Ještě ve čtvrtek dopoledne jí byl bamlanivimab v nemocnici podán. „Doktorka se mě ptala na všechny možné anamnézy a diagnózy. Poté jsem byla převedena na lůžko, kde mi byla dávka léku aplikována asi hodinu infuzí do žíly, následně jsem ještě hodinu byla na lůžku na pozorování,“ popsala průběh podání léku s tím, že se obešel bez komplikací. Po aplikaci proto mohla odejít domů s tím, že v případě zhoršení stavu má okamžitě kontaktovat lékaře.

Česko objednalo celkem 14 200 dávek bamlanivimabu, prvních 500 dorazilo ve čtvrtek do Thomayerovy nemocnice, která slouží jako centrální místo pro výdej tohoto léku. Další dávky by měly dorazit v následujících měsících. Jedna dávka vyjde na 25 tisíc korun. Česko je zatím dvanáctou zemí, kde se lék bamlanivimab může používat.

Kromě tohoto léku vláda objednala také 12 tisíc dávek léčivého přípravku Regeneron, první 4 tisíce dávek by měly dorazit v březnu. Oba léky se řadí do takzvaných monoklonálních protilátek, které znemožňují viru vstup do buněk, čímž napodobují činnost imunitního systému.