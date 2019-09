Zeman nepochopil, že nebudeme skákat, jak Čína píská, vzkázal Hřib na Hrad

„Pan prezident bohužel nepochopil, že ,politika jedné Číny‘ neznamená, že budeme tancovat přesně tak, jak Čína píská. Namísto svých čínských poradců a čínské firmy Huawei, která sponzoruje Pražský hrad , by měl raději naslouchat českému ministerstvu zahraničí,” reagoval pro Novinky primátor Zdeněk Hřib na prezidentova slova.

Slovní přestřelka mezi Hradem a primátorem právě kvůli zrušenému článku již trvá několik měsíců. Současná rada českého hlavního města chce odstranit bod, kterým Praha souhlasí s politikou jedné Číny, jež neuznává nezávislost Tchaj-wanu; podle pražské radnice se takové formulace do smlouvy mezi městy nehodí.

Článek o respektování politiky jedné Číny , který chce Praha ze smlouvy o partnerství s Pekingem odstranit, nemá podle Hřiba v obdobných smlouvách ani Londýn nebo třeba Riga. Není tak podle něj důvod, proč by ho měla mít zrovna Praha.

„Pan primátor Hřib zasel vítr a my všichni teď sklízíme bouři. Já sám se nedomnívám, že je rozumné rušit kulturní akce. Ale na druhé straně musím respektovat, že je to odveta za to, že pan primátor Hřib se zřejmě domnívá, že může prezentovat nezávislou pražskou politiku, která není politikou jedné Číny,” řekl Zeman, který ve čtvrtek končí státní návštěvu Srbska.