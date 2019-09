„Pražská radnice je na špatné cestě.” Zeman respektuje trestání českých umělců ze strany Číny

„Pan primátor Hřib zasel vítr a my všichni teď sklízíme bouři. Já sám se nedomnívám, že je rozumné rušit kulturní akce. Ale na druhé straně musím respektovat, že je to odveta za to, že pan primátor Hřib se zřejmě domnívá, že může prezentovat nezávislou pražskou politiku, která není politikou jedné Číny,” řekl Zeman, který ve čtvrtek končí státní návštěvu Srbska.