Čína zrušila turné dalším českým hudebníkům. Vadí jí slovo Praha v názvu

Zamítnutí čínského turné potvrdil klavírista souboru Guarneri Trio Prague Ivan Klánský, který je zároveň děkanem Hudební a taneční fakulty Akademie múzických umění (HAMU). „Dozvěděli jsme se to z mailové korespondence s naším agentem, který nám to turné připravoval. Napsal nám, že jak jistě víme, je v Číně problém s jménem Praha, a že tudíž nám to turné bylo zamítnuto,” řekl Klánský ČT.