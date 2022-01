Zdražení a covidové restrikce drtí restaurace

„Před pandemií tady bývalo v době oběda narváno. No a vidíte, místo devadesáti lidí se jich chodí najíst denně jen okolo padesáti šedesáti. A večer to je úplná katastrofa. Sedává tu jen pět štamgastů,“ řekl Právu Tomáš Korčák, provozovatel restaurace.

„Dosáhnout na nějakou podporu je však obtížné, komplikované. Možná dělám chybu, nevím, pouštět se ale do toho nebudu. Nějakou klientelu pořád máme, makáme a doufáme, že to ustojíme,“ tvrdí Korčák.

O kompenzační bonus ve výši jednoho tisíce korun na den provozu na začátku ledna za mizerné měsíce listopad a prosince, co se týká návštěvnosti, již požádal mimo jiné Jiří Březina.

„My ale musíme všechny účty zaplatit hned, to nikoho nezajímá,“ krčil rameny.

„Chodí daleko méně lidí než normálně, odhaduji to o čtyřicet až padesát procent méně,“ konstatoval.

Podle jeho názoru se změnilo také jejich chování. Zatímco dříve přišli posedět na celý večer, dnes dorazí, najedí se a do hodiny odejdou.

Restaurace U Hranatý koule v historickém centru Jihlavy patří k oblíbeným adresám, a to i mezi zdejšími strávníky, což se v časech covidu ukázalo jako stěžejní.

„Účetní mi řekla, že se přes ty porovnávací tabulky nedostaneme,“ pokrčil rameny restauratér. Řešit to hodlá jen vlastním nasazením, ne žalobami. „Musím udržet aspoň to, co mám, uživit kuchaře,“ dodal s tím, že koronavirus připravil provozovnu o víc než polovinu návštěvníků.