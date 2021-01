Zdravotník z terénu: Tohle očkování lidé opravdu chtějí

Vy sám jste naočkovaný vakcínou proti covidu-19?

Ano, hned na začátku, protože patřím mezi zdravotníky, kteří jsou běžně v kontaktu s covid pozitivními pacienty. A navíc se snažíme, aby každý člen očkovacího týmu vakcínu dostal. Anebo alespoň covid prodělal. Aby splnil jednu z těchto podmínek. Já tedy ještě k tomu covid také měl, ale vzhledem k tomu, že je stále ve hvězdách, jak dlouho protilátky v těle vydrží, jistíme se, jak jen to jde.

Kolik lidí už jste naočkoval? Jaké jsou reakce?

Já očkuji hned od prvního dne, kdy vakcíny dorazily. V očkovacím centru mám organizačně na starosti jeden úsek, který denně naočkuje tak 150 lidí. Celkově tedy zvládneme naočkovat v centru v ÚVN 300 osob za den. Pod rukama mi denně projdou řekněme desítky lidí, ale nezažil jsem žádnou mimořádnou reakci. Je to jako jakékoli jiné očkování. Někteří lidé se prostě bojí jehel, takže trnou hrůzou, ale kvůli tomuto očkování to překonají. To je možná ten rozdíl. O toto očkování lidé opravdu stojí.

Musíte řešit nějaké nestandardní situace?

O očkování je velký zájem. Takže se i stalo, že šli naši lékaři nebo zdravotníci okolo a vešli dovnitř, jestli už jim ho tedy dáme, když jdou okolo. Ale tak to nefunguje. Držíme se seznamu. Ale někteří nezdravotničtí očkovaní na nás zkouší, jestli bychom nemohli sehnat nebo podat vakcínu jejich příbuzným nebo babičce na Moravě. Já to chápu, mají strach a hledají cestu. Nemůžeme jim pochopitelně vyhovět, což zase chápou oni. Před vakcínou ovšem přece jen mají očkovaní respekt. Je nová. Mají zde třicet minut po vakcinaci čekat, a taky čekají. Neodcházejí. Ale žádnou nečekanou nebo závažnou reakci jsme řešit nemuseli.

Jak přesně probíhá celý proces očkování?

Dostáváme seznam objednaných pacientů na určitý čas. Nejdříve se příchozího ujme administrativní pracovník, připraví mu kartu, následně jde na stanoviště k lékaři, který ověří, že není nemocný, nemá problémy, není alergik a je skutečně indikovaný k očkování. Následně jde k sestře, která mu podá očkovací látku.

Poté si ho zde posadíme na půl hodiny, abychom ho sledovali, kdyby nastaly potíže, až potom odchází. Za hodinu tak jeden tým naočkuje osm až deset lidí.

Jak probíhal první výjezd vašeho mobilního vakcinačního týmu?

Tento tým vznikl pro potřeby domovů důchodců a těch s pečovatelskou službou, jejichž klienty by bylo obtížné dopravovat do očkovacích center. V každém takovém místě mají praktického lékaře, který sestaví seznam klientů k očkování. My přijíždíme a očkujeme vlastně v jeho ordinaci nebo v jiné vhodné místnosti. Potřebujeme pouze spolupráci domovů. Tedy ještě sociální pracovnice, která nám klienty vodí, a také přístup na počítač, abychom mohli zadávat údaje do systému. Vakcínu máme už rozmrazenou a naředěnou z naší lékárny.

Očkovací látka se uchovává při minus 70 stupních. Jak dlouho vám vydrží rozmrazená?

Kvůli této podmínce jsou vakcíny firmy Pfizer uchovávány v mrazácích v naší lékárně. Po rozmrazení vydrží ještě šest hodin při teplotě mezi dvěma a dvaadvaceti stupni. Na výjezd nám to stačí, to stihneme. A když očkujeme v centru v nemocnici, máme dávky na dopoledne a odpo­ledne.

Vždy vám zůstane v lahvičce ještě na šestou dávku vakcíny?