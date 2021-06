Zaorálek zavzpomínal na cestu vlakem v dětství a kritizoval opozici za kritiku vlády

„Když mi bylo 12 let, tak se rodiče rozhodli, že se pojedeme podívat do Prahy. To byla moje první cesta do Prahy, byl to můj veliký životní zážitek,“ začal Zaorálek svůj projev v dolní komoře.

Prohlásil, že ještě ve vlaku si četl o historii Prahy. „Poprvé jsem tehdy uviděl hlavní město země, byla to pro mě strašně působivá věc. Všichni cizí lidi v kupé z toho měli zábavu,“ doplnil a připomněl, že pochází z Ostravy.

Následně začal svůj proslov, při kterém mu přeskakoval hlas, směřovat na kritiku opozice. „Snažím se pochopit, proč tady dnes jsme. Co vlastně opozice chce, kromě toho, že tepe vládu? Kam tím míří? Co by se dělo, kdyby byla nedůvěra vyhlášena? Ví to někdo? Jestli to nikdo neví, tak je to hazard,“ rozčílil se.

Pozastavil se hlavně nad tím, proč se snaží opozice shodit vládu pouhé čtyři měsíce před volbami do Poslanecké sněmovny. „Musela by se tu objevit nějaká nová skutečnost. A čtyři měsíce před volbami by to měla být nějaká zásadní věc,“ podotkl.

„Je to strašně vážná věc, když se země znejistí,“ dodal ministr kultury.

Proč se tím v horku zabýváme?

Směrem k opozici také uvedl, že i pokud by opozice v hlasování uspěla, což vzhledem k plánovanému odchodu KSČM při hlasování ze sálu není reálné, opozici se to nevyplatí. Podle něj by akorát ztratila hlasy při podzimních volbách. „Proč jste to tedy spustili, proč se s tím máme v tomhle horkém dni zabývat?“ tázal se.

Opozici zkritizoval i za to, že jí vůbec nejde o vypovězení důvěry vládě, ale jen o to, aby mohla řečnit u sněmovního pultíku.

„Mám navíc pocit, že v tomhle hlasování o vládu vůbec nejde, ale jde o opozici. Lidé se starají o zaměstnání, zdraví a vy musíte přitáhnout jejich pozornost? Mám tady vysvětlovat, co dělám jako ministr, nebo jde o to, kdo z vás bude mít prim? Z toho vás podezřívám,“ obořil se na opoziční strany.