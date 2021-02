Žáci se do škol nevrátí, řekl Babiš

„Byl předpoklad, že k 1. březnu se vrátí poslední ročníky do škol. Vzhledem k této situaci to není možné. Situace je extrémně vážná,“ řekl ve středu Babiš s tím, že datum možného návratu dětí do škol říkat nebude. Mohlo by se totiž stát, že se opět nedodrží.