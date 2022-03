Za nelegální zaměstnávání Ukrajinců budou tvrdé sankce, varoval Jurečka

„Chci velmi silně varovat všechny ty, kteří by zkoušeli zneužívat situace těchto lidí. Budeme se na to zaměřovat, kontrolovat a tvrdě sankcionovat,“ řekl Jurečka.

Pro Novinky resort upřesnil, že se zaměřuje na tzv. zastřené agenturní zaměstnávání. Agentury tak často do firem posílají cizince na práci, o kterou čeští občané nestojí.

Podle zákona o zaměstnanosti, který přestupek upravuje, agenturám práce i dodavateli bez povolení ke zprostředkování zaměstnání hrozí za případné umožnění výkonu nelegálního zaměstnávání a činnost zastřené agentury práce pokuta až do výše 10 milionů korun, ale nejméně pak 50 tisíc korun.

O povolení by proto Ukrajinci žádat nemuseli. Práci by si mohli najít přímo, zaměstnavatelé by je bez překážek mohli přijmout.