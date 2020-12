Z PES je kočkopes. Někam zavřít by se měla vláda, ne restaurace, zní z opozice

V pondělí vláda rozhodla o kratší otevírací době pro restaurace, a to navzdory dříve představenému protiepidemickému systému PES - zatímco na čtvrtém stupni mají mít zavřeno, na třetím mohly otevřít do 22 hodin. Nově to ale bude jen do 20:00. Podle opozice tak kabinet udělal z PSA spíše „kočkoPSA”, když se rozhodl zavést v rámci PES stupeň 3 a půl. Zavřít by se tak měla podle ní spíše někam vláda, nikoli restaurace.