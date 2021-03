Vystrčil navrhuje zmrazení platů úředníků. Za slova o přerozdělování se omluvil

„Možností je zmrazit příjmy lidí, kteří dělají ve státní sféře. Myslím zejména ty, kteří mají výplaty pořád stejné, nijak se jich ta pandemie nedotkla a zároveň nejsou extra vytížení. Rozhodně tedy nemyslím zdravotníky nebo učitele,“ uvedl.

„Nemluvím o tom, že by se někomu brali jeho soukromé vydělané peníze. Byly by to veřejné prostředky, které by se vraceli lidem,“ doplnil.

Podle Vystrčila by tak mohlo jít například o úředníky, ale i poslance a senátory. Přistoupil by k tomu v případě, že státní kasa nebude stačit.

Vystrčil se již v neděli večer omluvil na sociálních sítích za to, že v diskusním pořadu Partie na CNN Prima News řekl, že v rámci solidarity by část platu lidí na home office, většinou úředníků, které krize zatím vůbec nepostihla, mohla být rozdělena mezi dva miliony drobných podnikatelů postižených epidemií nejvíce. Chtěl podle svých slov vybídnout k solidaritě.

Omluva. V politice platí, že když něco řeknete, tak je vlastně jedno, jak jste to mysleli. Mnohem důležitější a vlastně... Zveřejnil(a) Miloš Vystrčil dne Neděle 28. února 2021

„Byla to chyba. V žádném případě to nejde dělat tak, že by se řeklo, že vy, co něco děláte, tak se vám sníží platy a dá se to těm druhým. To byla hloupost,“ komentoval s odstupem.

„Ale základní myšlenku jsem nazpátek nevzal. Spočívá v tom, že pandemická krize dopadá na část naší společnosti poměrně brutálně. Často bojují o svojí existenci a přichází o své úspory, živnosti nebo i zaměstnání. A pak je tady nějaká část společnosti, kde nedochází k hmotnému úbytku,“ uvedl občanský demokrat.

Předseda Senátu zároveň odmítl, že by šlo o levicovou agendu. „Je to naopak pravicová hodnota, aby se lidé, na které nedopadá krize společně podíleli na tom, jak ji potom překonáme, a jak pomůžeme těm, které nezaviněně ohrožuje,“ míní.