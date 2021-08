Výsadkář: Afghánci se neobětují za stát

Důležité je si uvědomit, proč se do Afghánistánu šlo. Nešlo se tam kvůli Tálibánu, ale al-Kaj­dá. Ale v té době byly tyto organizace krevně spřízněny, protože tehdejší vůdce Tálibánu mulla Umar se přiženil do rodiny Usámy bin Ládina. Šance, že by mulla Umar vydal bin Ládina, se blížila nule, protože musel dodržovat paštunský kodex, že se host nevydává za žádných okolností. Šlo o to, aby mezinárodní terorismus už neměl své bezpečné útočiště a nemohl plánovat útoky jako 11. září 2001.