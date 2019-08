Vostrá navrhne KSČM podpořit rozpočet se schodkem 40 miliard

Komunisté teď mají dvě možnosti. „Můžeme vrátit návrh rozpočtu k přepracování a trvat na 30 miliardách, nebo se přikloníme k tomuto 40miliardovému rozpočtu. Rozpočtové provizorium by bylo to nejhorší, co by mohlo Českou republiku a české občany potkat,“ uvedla po jednání Vostrá.