Vojtěch: Stýkání jen tří rodin je nereálné, život je pestřejší

Nápad náměstka Romana Prymuly, že by se na cestě k návratu do normálu měli lidé stýkat pouze v rámci tří rodin, je podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) nereálný. Jde podle něj pouze o názor Prymuly, řekl Novinkám. Podle opozice by se zase neměl pouštět do sociálního inženýrství a vláda by mu měla zamezit vstup do médií.