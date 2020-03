Vnitro přebírá většinu zásobování pomůckami

Z první, páteční dodávky 1,1 milionu respirátorů z Číny jich totiž podle ČTK Vojtěchův resort odebral 200 tisíc, ačkoli zásilka byla určena pouze pro silové složky státu a kraje. Do regionů tak šlo méně ochranných pomůcek. Babiš výzvu k výměně Vojtěcha odmítl s tím, že to není na pořadu dne. Většinu distribuce ochranných pomůcek ale nově zajistí ministerstvo vnitra.

Vláda nicméně změnila způsob distribuce materiálu proudícího do Česka z Číny. Hlavní roli v ní bude hrát lépe fungující vnitro pod vedením Jana Hamáčka (ČSSD). „Už se to změnilo a poznají to i hejtmani,“ řekl v neděli v ČT Hamáček.