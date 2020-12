Vláda zvažuje zpřísnění na čtvrtý stupeň. Obchody ale nezavře

„V případě, že se situace bude nadále vyvíjet negativně, zejména ty vývoje v nemocnicích, tak je možné, že v pondělí bude rozhodnuto o změně. Dopředu říkám, že když by k takové změně došlo, tak by byl dostatečný časový postup, aby se na to všichni mohli připravit,” uvedl po čvrtečním mimořádném jednání kabinetu Blatný.

Došlo by podle něj ale ke změně, aby byly„ zrovnoprávněné malé obchody vůči řětezcům”. Změna by spočívala v tom, že pokud by se Česko vrátilo do 4. stupně, který počítá s uzavřením obchodů, restaurací a služeb, tentokrát by mohly malé obchody zůstat otevřené.