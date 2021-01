Vláda podléhá tlaku rodičů, zvažuje otevření obchodů s psacími potřebami

„V rámci úpravy PES, kterou plánujeme příští týden, bude upraven i seznam nezbytných věcí. Budou tam zahrnuty pravděpodobně například papírnické výrobky. Je to potřeba kvůli dětem do škol,” prohlásil Blatný s tím, že je nutné seznam upravovat i podle ročního období.

Úprava pravidel, jak to nastínil Blatný, by tedy znamenala, že by se nově mohla otevřít i papírnictví, případně i další vybrané prodejny, bez ohledu na jejich velikost. „Bude to pro všechny. Pokud povolíme například papírnické výrobky v hypermarketech, musí být možnost je prodávat i mimo ně. Ta spravedlnost bude zachována,” uvedl.