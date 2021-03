Vláda neví, co se stane po 21. březnu. Obchody neotevřou do Velikonoc, řekl Havlíček

„Neumíme dnes říct, jestli padne okresní lockdown. Všichni bojujeme o to, abychom to ustáli. Mohlo by být drobné uvolnění v rámci pohybu osob,“ mlžil v debatě s šéfem ODS Petrem Fialou vicepremiér Havlíček.

Podle něj pak ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) věří, že „osobní“ lockdown bude po 21. březnu volnější.

„Uvolňování volnočasových aktivit či obchodů nenastane dříve než po Velikonocích. Prosím, vydržme,“ doplnil Havlíček s tím, že není nyní čas představovat konkrétní vládní kroky v oblasti rozvolnění.

S tím nesouhlasil na Primě šéf občanských demokratů Fiala. Podle něj jsou lidi již zoufalí a potřebují vědět, za jakých okolností dojde k rozvolnění. „Jsem přesvědčen, že vláda musí mít scénáře, se kterými má pracovat. Situace lidí je zoufalá, lidé to psychicky nesou hrozně těžko,“ prohlásil.

„Nemůžeme dávat falešnou naději,“ reagoval Havlíček.

Čísla budou ještě růst

Podle vicepremiéra to pak vypadá, že aktuální protiepidemická opatření zabírají. „Čísla by měla ale nyní spíše růst, protože jsme spustili testování ve firmách. To se musí postupně projevovat v tom, že budou lidé chodit na PCR,“ sdělil Havlíček.