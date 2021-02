Vláda nemá dokola žádat o prodloužení nouzového stavu, tvrdí ústavní právníci

Podle experta na ústavní právo Aleše Gerlocha by neměla vláda premiéra Andreje Babiše (ANO) pořád dokola žádat o prodloužení nouzového stavu. Místo toho by měla navrhnout zákon, který by dočasně stanovoval pravidla. Nouzový stav končí v Česku 14. února, kabinet bude o jeho prodloužení žádat už pošesté.