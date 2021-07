Vláda jedná o možném zpřísnění opatření

Kromě toho by mezi novými pravidly od příštího týdne mohla být i povinnost předložit test při návratu z dovolené.

Kabinet by se měl také zabývat seznamem zemí podle epidemického rizika. V úterý ministerstvo zdravotnictví zakázalo všem lidem z ČR cestovat od čtvrtka do Ruska a od začátku příštího týdne do Tuniska.