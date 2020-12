Vláda chce z hygienika udělat diktátora, varuje ústavní právník

A podobně to vidí i další ústavní právník Jan Kysela. „Ve stavu legislativní nouze se má řešit to, co bezprostředně souvisí s řešením epidemie, a nevymýšlet institucionální změny typu budování centrální hygienické služby. Takže v případě, že by se měla během pár dnů provést takto významná změna struktury hygienické služby s tímto kompetenčním dopadem, tak mi to přijde závažnější než to, co je tam bezprostředně napsáno,“ řekl Novinkám.