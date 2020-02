Velký bratr, policejní stát. Opozice kritizuje zájem státu tajně špiclovat řidiče

„Pokud by se toto prokázalo, jde o zcela alarmující situaci připomínající řádění Velkého bratra. Plošné sledování je naprosto nepřístupný zásah do soukromí lidí,“ napsal Novinkám šéf Pirátů Ivan Bartoš.

Reagoval tak na informace serveru Seznam Zprávy, že zakázka na systém na elektronické dálniční známky měla obsahovat sofistikovaný sledovací systém, který by fotografoval i lidi v autě a data by uchovával pro přístup zpravodajských služeb.

Šéf ODS Petr Fiala bude chtít od vlády slyšet vysvětlení. „Bezpečnost je důležitá, ale stát by lidi neměl sledovat na každém kroku. Tato záležitost zjevně přesahuje ministerstvo dopravy a my samozřejmě budeme chtít od vlády slyšet, jak to bylo. A proč se někdo v tichosti snaží zavádět špehovací systém na občany,“ sdělil Novinkám Fiala.