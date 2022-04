Uprchlíkům komplikují život pravidla cestování po Česku

O tom, že je situace složitá, svědčí i zkušenosti některých dobrovolníků usnadňujících uprchlíkům přesun z vlaku k registraci nebo za jejich blízkými po republice. „Vyzvedl jsem u vlaku z Polska Ukrajinku s matkou a dvěma malými dětmi. Chtěly hned pokračovat dál do Plzně, kde by se zaregistrovaly,“ popisuje jeden z nich své zkušenosti z pražského hlavního nádraží.

Vzhledem k tomu, že neměly jízdenku na přesun po republice, musely jet napřed do registračního centra na pražském Vyšehradě. „Všichni nejsou tak bohatí, aby si mohli koupit jízdné pro několik lidí po republice. I kdyby na to však měli, je nutné počítat s tím, že o všechno na Ukrajině přišli a do začátku se jim bude hodit každá koruna,“ dodává.