Ulice Prahy zejí prázdnotou, koronavirus město zcela proměnil

„Jsem docela spokojená s tím, kolik lidí na ulici roušky nosí, čekala jsem to mnohem horší. Roušek je nedostatek, to vím sama z nemocnice. V médiích by ale mělo častěji zaznívat, že i šála je lepší než nic. Kdyby ji každý nosil obmotanou kolem nosu a úst, i to by výrazně pomohlo,“ uvedla druhá respondentka, lékařka z pražské Fakultní nemocnice v Motole.