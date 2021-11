Účinné léky na covid bleskově mizí

Ministerstvo zdravotnictví proto doobjednalo k původním 15 tisícům tento týden dalších 24 tisíc dávek. Víc než polovinu tvoří osvědčený koktejl Regn-cov2 od firmy Regeneron, který by měl dorazit v prosinci.

Tentokrát podle něj bude navíc mechanismus rozvozu jiný. Žádné centrální nemocnice, které lék nakoupí a pak budou dál posílat dalším zařízením, jak je tomu dosud. Infuzní centra si množství objednají podle potřeby sama přímo od distributora, čímž se má proces urychlit. Příští týden by měly dorazit tisíce dávek bamlanivimabu americké společnosti Elli Lilly. K nim také látka etesevimab, s níž se bamlanivimab kombinuje.

„Aplikovali jsme infuzi teď zhruba stovce lidí a jen jediný pacient se vrátil do nemocnice, ostatní se bez větších obtíží doléčili doma,“ dodal.

Řada nemocnic se sice předzásobila, není ovšem jasné, jak dlouho jim dané množství vydrží. Obě koordinující nemocnice, tedy FN v Motole a FN v Brně, už zastavily distribuci do ostatních zařízení. Léky si teď mohou nemocnice mezi sebou jen přerozdělit. „Pro naše potřeby jsme si ponechali dostatečné zásoby minimálně na měsíc. V těch nejsilnějších dnech jsme schopni podat až 60 dávek,“ dodala mluvčí brněnské nemocnice Veronika Plachá.

V tom by jim mohly pomoct dodávky, které jsou přislíbeny od Regeneronu. V Česku je infuze monoklonálních protilátek určená všem nad 65 let nebo mladším chronikům od 12 let, kteří jsou ohroženi vážným průběhem covidu.