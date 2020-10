Třídy na střídačku? Učitelé to zvládnou téměř jako běžnou výuku, míní šéf Asociace ZŠ

Podle nových opatření budete mít od pondělí ve škole vždy jen polovinu tříd 2. stupně, druhá bude pracovat z domova a po týdnu se mají obě skupiny prohodit. Jak to budou školy a učitelé zvládat?

Myslím si, že tento systém je pro učitele úplně stejně zvladatelný, jako kdyby žáci chodili normálně do školy. Učitelé budou učit třídy, které budou ve škole, a ostatní distančně. To neznamená, že distanční výuka musí nutně probíhat prostřednictvím online. Učitelé pošlou třeba dětem úkoly, které budou během toho jednoho týdne vypracovávat. Další týden si je učitel vybere, opraví.

Nějaké stopy to zanechá, ale budou nesrovnatelně menší, než kdyby šlo o kompletně dálkovou výuku. V tomto režimu si umím představit, že by se fungovalo dlouho.

V podstatě ten učitel bude učit stejné třídy, které by učil, akorát půlku dálkově a půlku prezenčně. Z mého pohledu je to méně práce, než kdyby učil dálkově všechno, protože dálková výuka je prostě náročnější.

Takže změny rozvrhu nejsou nutné?

Učitelé budou normálně učit podle svého rozvrhu. Modelově půjde kantor do třídy, kde bude učit šestku. Potom má učit devítku, která je distančně. Půjde do té prázdné třídy, kde by ji normálně vyučoval, tam si zapne počítač s kamerou a z té třídy bude dálkově učit tu devítku.

V tomto režimu by se podle vás dalo fungovat i déle než dva týdny, aniž by to zanechalo výraznější stopy?

Nebude potíž s výdeji obědů?

Někde jsem slyšel, že děti, které budou doma, mají nárok na obědy. Nemám to ověřené, ale pokud to tak je, tak bychom museli vymyslet, jak to udělat, aby se tam nesetkávaly s dětmi v prezenčním režimu.