Tři měsíce zkoušel uznat očkování v Česku. Německá lékárna mu dala certifikát na počkání

Český novinář Michael Durčák se nechal v lednu očkovat v USA proti covidu, pro české úřady však byl až dosud vnímán jako neočkovaný se vším, co to obnáší. Musel pravidelně absolvovat povinné testy a nemohl odcestovat do některých destinací. Tři měsíce marně bojoval za to, aby mu úřady vakcínu Moderna ze Spojených států, kterou se očkuje i v Česku, uznaly. Rozhodl se proto jet do lékárny v Drážďanech, kde mu evropský certifikát vydali na počkání.