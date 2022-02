Tisková konference po jednání vlády

„Budeme se bavit o řadě míst, na kterých se postupně přestanou nosit roušky, bude to krok po kroku. Nejvíce nebezpečné je přestat nosit roušky například ve zdravotnických zařízeních, to asi každý chápeme,” uvedl před začátkem jednání šéf resortu zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09).

Podle něj by se mohly sundat respirátory nejprve na kulturních, sportovních a dalších hromadných akcí. „Tam asi není potřeba nošení roušek prodlužovat donekonečna. Čím dřív to uvolníme, tím lépe,” dodal.

Tématem bylo dále proplácení PCR testů zdravotními pojišťovnami. Bezplatné by mohly zůstat jen testy na základě žádanky od lékaře či hygienické stanice.

Ministři současně řešili i snížení plateb za státní pojištěnce do systému veřejného zdravotního pojištění. Stát platí pojistné například za děti, seniory a nezaměstnané.

Od července by se měla podle Fialovy vlády částka snížit na 1567 korun, aby průměr za celý rok dosahoval loňské úrovně. Pro státní rozpočet to má do konce roku znamenat úsporu asi 14 miliard korun.