Testování se od dubna rozšíří o firmy do 10 lidí

Pokračování v úspěšném projektu plošného testování nebo uzávěra průmyslu? Jsem ráda, že vláda zvolila první cestu. Úspěšný projekt se tak od 6. dubna rozšíří i na menší firmy do 10 zaměstnanců a také OSVČ, které při výkonu své činnosti přicházejí do styku s třetími osobami.

Každý týden se tak podle Schillerové testům podrobí až čtyři miliony lidí, průměrně půl milionu denně. „Plošné testování je spolu s očkováním naše hlavní jízdenka zpět do normálního života,” sdílela na sociální síť.

Firmy nad 250 zaměstnanců musely první kolo testování dokončit do 12. března, podniky s 50 až 249 pracovníky do 15. března. Společnosti s deseti až 49 zaměstnanci musejí všechny zvládnout otestovat do pátku.