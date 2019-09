Těhotenství ve vězení už nebude zárukou svobody

Nové oddělení pro těhotné ženy a matky s dětmi do jednoho roku by mělo v řádu několika měsíců po schválení návrhu vzniknout ve věznici ve Světlé nad Sázavou. Náklady se odhadují na 14 milionů korun, jeho kapacita bude počítat s deseti odsouzenými. To by podle generálního ředitele Vězeňské služby ČR Petra Dohnala měl být dostatečný počet.