Vražedkyně Janáková porodila

„Porod probíhal normálně, na to, že to je druhej porod, tak v pohodě. Porodila jsem v pátek v Královéhradeckém kraji a pak jsem následně odešla na revers,“ řekla Janáková televizi bez dalších podrobností.

Ve vězení, včetně vazby, strávila zatím Janáková dva roky. Trest bude mít přerušený pravděpodobně do září příštího roku. „Jakmile porodí, bude rok na svobodě zcela mimo kompetenci vězeňské služby. Potom by měla nastoupit zpět do vězení,“ řekla už dříve Právu mluvčí Generálního ředitelství Vězeňské služby ČR Petra Kučerová.