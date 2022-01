Střílíme se sami do nohy, přiznal Bartoš

iframe

Je pro vás jako pro ministra pro místní rozvoj prioritou vlastní bydlení?

To je dáno historickým kontextem České republiky. Roli hraje období komunismu, kdy byl lidem odebrán majetek, tedy i bydlení. Pro lidi je tak důležité mít kde bydlet, a to nejlépe ve svém. V souvislosti s bydlením by pak měl jít stát cestou posílení nabídky. Obce by měly mít prostředky na to, aby vznikaly byty.

Také jednotlivé resorty ministerstev mají pozemky, například parkoviště, a některé jsou v bytové zástavbě. Z nich by mělo vzniknout portfolio připravených stavebních parcel, které by mohly být převáděny na obce, nebo by tam mohly za podpory státu vznikat byty.

Jak chcete docílit toho, aby se byty, které jsou nyní určeny na investici, dostaly k lidem?

Není ničí ambicí zasahovat do tohoto vztahu, který je čistě tržní.

V roce 2017 jste nicméně měli v programovém prohlášení, že dáte obcím možnost zvýšit daně z dlouhodobě neobydlených bytů. Proč jste z toho ustoupili?

Je nové volební období. Máme období 2021–2025, kde máme programové prohlášení spolu s hnutím STAN, a problematiku bydlení řešíme podle tohoto a podle programového prohlášení vlády. Myslím, že je správná cesta, aby měly obce větší autonomii v rozhodování na svém území.

Jste spojeni s digitalizací, jaké změny uvidíme za čtyři roky této vlády?

Dali jsme si závazek, že zdigitalizujeme všechny služby, které člověk potřebuje ke svému životu. Chceme, aby byly běžné úkony plně digitální, tedy aby byly dostupné přes chytrý telefon a aby občana neobtěžovaly.

Na několika resortech zasednou pirátští političtí náměstci. Víte, kolik jich bude?

To netuším a jsem za to strašně rád. Dohodli jsme se, že naši experti, kteří byli původně nominováni na posty šéfů resortů, půjdou teď dělat odbornou činnost na jednotlivá ministerstva.

Například ministr (zdravotnictví Vlastimil) Válek si vyžádal Pepu Pavlovice za svého náměstka. Pavlovic je odborník, i když pro nás pracoval jako „asistent” poslance. Řeší koordinaci na ministerstvu, kde jsou zaměstnanci unavení. Velmi kompetentně se vyjadřuje také ke covidu.

Není to spíše cena útěchy pro exposlance za to, že se nedostali do Sněmovny po debaklu v říjnových volbách?

To si nemyslím. Ve spoustě případů měli poměrně dobré kariérní zázemí. Třeba já jsem šel do Sněmovny v roce 2017 z méně náročné a lépe placené pozice. Tito lidé se těm oborům věnovali, a navíc se ne vždy jedná o bývalé poslance. A také to, že je to politický náměstek, neznamená, že tam sedí s telefonem, nebo jezdí v autě. Normálně vystupují v médiích a řeší problémy.

Rozumím tomu, co chce Válek říct, ale občas se bavím tím, jak to říká.

Zmínili jsme pana Válka, který často na tiskových konferencích odpovídá na to, na co se ho nikdo neptá. Poslanec ODS Marek Benda řekl, že by měl méně mluvit. Souhlasíte s tím?

Válek je fakt odborník. Jeho situace byla navíc velmi nelehká ještě před tím, než jsme nastoupili na resorty, neboť byl konfrontován velmi ostře a neprávem i panem (expremiérem Andrejem) Babišem. A z důvodu pandemické situace má pod sebou nejtěžší, a navíc unavený resort.

Vždy, když poslouchám pana Válka, tak to říká velmi přesně. Ale chce, aby tomu lidé rozuměli, a tak to začne dále vysvětlovat. A tam si myslím, že méně je někdy více. Ale já budu těžko ten, který někomu vyčítá, že příliš mluví.

Takže jeho mediálním vystoupením rozumíte.

Rozumím tomu, co chce říct, ale občas se bavím tím, jak to říká. On chce být přesný, protože když řeknete něco nepřesně, tak vás vezmou za slovo. To tak možná vede k tomu, že je v některých svých vyjádřeních složitější.

Blíží se volby do pražského zastupitelstva. Vy jste znovu do čela postavili současného primátora Zdeňka Hřiba. Myslíte, že je to dobrý primátor?

Myslím, že je dobrý primátor. Jeho role je ale velmi těžká. Když je v Praze –25 stupňů, tak za to může primátor. A když se zadaří, tak máme společný úspěch.

Nemůže za váš volební neúspěch v Praze při volbách do Sněmovny? K volebním urnám lidé jezdili rozkopanou metropolí.

Opravy pražských komunikací ale vůbec nejsou v resortu, který spravuje primátor. Ale tak v Praze za všechno může primátor. (Směje se.) Můžete si vybrat, buď půjdete cestou Andreje Babiše, kdy otvíráte dálnice, které pak zavíráte, nebo nepůjdete podle plánu oprav, protože jsou volby. Nemyslím, že tohle je to správné řešení. Ale jsem ale rád, že jsou silnice opravené, a když jedete po nábřeží, tak si nezlomíte osu u kola.

Neobáváte se, že s ním v čele máte prohrané příští pražské volby?

Ne vždy se nám ve volbách zadaří. Důležité je ukázat práci a stát si za ní. Někdy jste high a někdy jste low. Když jsme propadli ve volbách ve Sněmovně, tak mi maminka říkala, že jsme Piráti a ať se pereme dál. Taková je situace, tak co můžeme dělat. Za Zdeňkem je spousta práce a je na voličích, aby to zhodnotili.

Dospěl jste jako dlouholetý šéf strany politicky?

Hlavně jsem dospěl věkem. Držím si elán, který potřebujeme. Před dvanácti lety jsem si dal cíle, ke kterým jsem myslel, že dojdu určitou cestou. Cesta je ale kompromis a každý den je pro mě škola.

Jsou dva týdny po pirátském sjezdu, kde jste obhájil místo v jejím čele. Sjezd ale ukázal, že strana je roztříštěná. Tak jak ji chcete spojit?

Nemyslím, že je ta strana roztříštěná.

Když chce člověk dělat vrcholovou politiku, tak musí dát pozor na to, co kde píše. Musí to psát s vědomím, že to může mít vliv na image strany. V kampani se nám to stalo několikrát. Říká se tomu: Piráti se zase střelili do nohy.

Minimálně tam ale byly vidět dva rozdílné proudy.

To si nemyslím, byly tam voleni kandidáti ve dvojkolové volbě. To, že mají na spoustu věcí členové jiné názory, ale dosahují konsensu, ukazuje, že je to mediální obraz, který není pravdivý. Pro vstup do vlády hlasovalo 82 procent Pirátů. A kdybych já byl tím problémem strany, protože některá média mluvila o tom, že jsem unavený a zklamal jsem, tak bych neměl ve volbě do čela strany zhruba 70 procent.

Pořád tam byla ale Jana Michalidu, která před sjezdem uvedla, že její přesvědčení je komunistické ve smyslu demokratickém, a získala necelých tři sta hlasů.

Tři sta lidí hlasovalo pro ni jako kandidátku do druhého kola a neuspěla. Někdo se s tímto mediálním obrazem popasoval tak, že jí důvěru nedal, ačkoli ji zná. Další se rozhodli, že nebudou podléhat natírání na rudo, což se nám také děje deset let. A důvěru jí nedali, protože je potřeba myslet na to, jak je strana vnímaná jako celek. Když chce člověk dělat vrcholovou politiku, tak si musí uvědomit, že musí dát pozor na to, co kde píše. Musí to psát s vědomím, že to může mít vliv na image strany.

Jde o nějakou zbytečnost, která pak vygeneruje problém. To si musí lidé od nás uvědomit. Politik má totiž zodpovědnost i vůči lidem, kteří ho podporují. Nemohou je uvádět do nekomfortní situace, aby se jim například smáli voliči Tomia Okamury. Když nemáte lidi, nemáte nic. Člověk proto musí být na sebe přísný a musí být opatrný. To prostě někteří lidé od nás nemají.

Jak ten svůj výrok myslela?

Není žádná komunistka. Bojuje za liberální hodnoty a vystupuje proti útlaku na lidských právech. Jenom nejasné vyjádření svých osobních pocitů o ideální společnosti dala na pirátské fórum. Lidé mají právo na vlastní názor nebo prezentaci.

A internet má paměť. To se někdy hodí a někdy ne. Já jsem také před mnoha lety něco říkal a teď jsem s tím konfrontován.

