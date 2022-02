Statistiky nemocnic: Čtvrtina hospitalizovaných s covidem tam šla s něčím jiným

Do statistik covidových pacientů se ale promítají také lidé, kteří v nemocnicích neleží primárně s covidem, ale například do zdravotnického zařízení zamířili kvůli zlomené končetině nebo na plánovaný úkon a při příjmu byli pozitivně testováni.

„Takových příběhů, kdy člověk jde do nemocnice kvůli úplně něčemu jinému než covidu, je přibližně do 25 procent,“ řekl Novinkám šéf zdravotnických statistiků.

Obecně za nárůsty počtu pacientů, a to zejména na jednotkách intenzivní péče, v poslední době může rozšíření varianty omikron do zranitelné seniorské populace.

K pátku bylo v nemocnicích z celkově 3720 hospitalizovaných 2845 lidí starších 65 let. Na JIP pak s těžším průběhem leželo v daném dni celkem 372 pacientů, z toho 278 připadalo na seniory nad 65 let.

„Zcela jistě je to dopad omikronu do zranitelné populace. Stále platí, že typickým pacientem s těžkým průběhem je seniorní člověk nad 60 let s vícero rizikovými faktory v anamnéze. U pacientů na JIP stále bohužel platí, že 70 či 75 procent z nich jsou neočkovaní. Bohužel na těch jednotkách intenzivní péče leží poměrně velké množství neočkovaných pacientů mladších 60 let, výjimkou nejsou ani třeba čtyřicetiletí lidé,“ přiblížil skladbu nejvážnějších pacientů šéf zdravotnických statistiků Dušek.