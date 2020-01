Stát by přišel o miliardy kvůli nižší DPH na byty

Pražští politici se rozhýbali a poslali do parlamentu návrh na snížení DPH při pořízení či rekonstrukci sociálního bydlení na deset procent. Ta z pěti procent vzrostla za dvanáct let postupně na nynějších 15 procent, což znamená, že ze 70metrového bytu v Praze se v roce 2007 zaplatilo 170 tisíc korun a nyní je to téměř milion.

Radnice doufá, že by tak mohly klesnout ceny bytů do 120 m2 nebo rodinných domů s podlahovou plochou do 350 m2, což je podle českého zákona o DPH definice sociálního bydlení. Podle autorky návrhu pražské radní Hany Kordové Marvanové (STAN) to není český výmysl, ale vyplývá to z evropské legislativy.

„Je to nešťastný pojem, který má jiný obsah pro účely státní sociální podpory a jiný pro účel zákona o DPH. V tomto zákoně je to uvedeno jako definice stavby pro sociální bydlení, kde lze uplatnit sníženou sazbu daně,“ řekla Právu.

Další změnou má být odpuštění daně z nabytí nemovitosti tomu, kdo si pořizuje první bydlení. Aby nemusel zaplatit další čtyři procenta z ceny, nesměl by mít jiný byt, což je ale v praxi těžko kontrolovatelné.

Zastupitelé chtějí i zvýšit podíl obcí v rámci rozpočtového určení daní o 2,5procenta na 35 procent. Podle Marvanové systém vyžaduje větší změny tak, aby daně z bytů se vracely tam, kde byty jsou, a třeba s „mašličkou“, že jsou určeny na infrastrukturu, tj. na školky a školy.

Reakce poslanců rozpačité

Vláda tyto plány pražské radnice ve středu odmítla, ale návrh i tak půjde do parlamentu. Snížením DPH na nákup bytů by podle ministerstva financí přišly veřejné rozpočty asi o šest miliard ročně a ceny bytů by se vzhledem ke stavu nabídky a poptávky snížit nemusely. O 12 miliard by přišel státní rozpočet změnou přerozdělování výnosu DPH mezi stát, obce a kraje. Obce by si polepšily o 8,6 miliardy a kraje o 3,3 miliardy.

První reakce poslanců jsou rozpačité. I když v zastupitelstvu se k návrhu přihlásila místopředsedkyně ODS Alexandra Udženija, další místopředseda a poslanec Martin Kupka nadšený nebyl. „I když rozumím, proč návrh vznikl, připadá mi to, jako když někomu hoří střecha a on běží hasit sklep. Praha by si nejdřív měla udělat jasno, jak bude vypadat metropolitní plán, kde se bude stavět,“ řekl Právu dlouholetý starosta obce Líbeznice u Prahy.

V návrhu se mu líbí posílení rozpočtu obcí. „Přímé peníze jsou vždy lepší než složitě administrované dotační tituly. Neměly by ale být zamašličkovány, protože o použití peněz musejí rozhodovat obce samy,“ dodal Kupka.

Skeptický je poslanec Patrik Nacher (ANO), který jako pražský zastupitel návrh nepodpořil. „Snahu řešit dostupnost bydlení v Praze oceňuji. Obávám se ale, že ten návrh bude těžko hledat podporu z hlediska věcného, tedy zásahu do rozpočtu,“ řekl Právu.

Chybějící miliardy v rozpočtu mohou hrát roli u dalších poslanců. „Je třeba podpořit, aby se více stavělo a ceny nemovitostí šly dolů. Je to k diskusi, rozumný návrh bych podpořil. Nesmí ale vzniknout příliš velká sekera,“ řekl Právu poslanec a exstarosta Stříbra Václav Votava (ČSSD).